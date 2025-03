Casa Bianca conferma l’errore, il direttore del “The Atlantic” nella chat dei raid contro gli Houthi

La Casa Bianca ha confermato che Jeffrey Goldberg, direttore del magazine The Atlantic, è stato accidentalmente aggiunto a una chat ultra-confidenziale dedicata alle operazioni militari contro gli Houthi

La Casa Bianca ha confermato che Jeffrey Goldberg, direttore del magazine The Atlantic, è stato accidentalmente aggiunto a una chat ultra-confidenziale tra alti funzionari statunitensi, dedicata alle operazioni militari contro gli Houthi. “Sembra al momento che la catena di messaggi citata nell’articolo sia autentica e stiamo cercando di capire come un numero sia stato aggiunto per errore”, ha dichiarato Brian Hugues, portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale.

Goldberg ha rivelato di aver ricevuto in anticipo, tramite l’app di messaggistica Signal, i dettagli del piano d’attacco per i raid statunitensi contro i ribelli yemeniti, avvenuti il 15 marzo. L’incidente solleva interrogativi sulla sicurezza delle comunicazioni interne della Casa Bianca.

Il presidente americano Donald Trump continua ad avere la ”massima fiducia” nel consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz, dopo che quest’ultimo ha aggiunto il direttore di The Atlantic Jeffrey Goldberg a una chat sui piani di attacco altamente sensibili in Yemen. Lo ha garantito la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt.

“Come ha detto il presidente Trump, gli attacchi contro gli Houthi sono stati altamente efficaci e di successo. Il presidente Trump continua ad avere la massima fiducia nel suo team di sicurezza nazionale, incluso il Consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz”, ha detto Leavitt alla Cnn.

Il presidente americano Donald Trump aveva detto di ”non sapere nulla” della faccenda quando ne era stato interrogato dai cronisti. ”Me ne state parlando voi per la prima volta”, aveva aggiunto Trump.

di Ruggero Fontana