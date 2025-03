Terminata la telefonata fra Trump e Putin. È durata quasi 2 ore

È durata quasi 2 ore la telefonata fra il presidente statunitense Donald Trump e il suo omologo Vladimir Putin. Lo rende noto l’agenzia di stampa Novosti. Secondo Dmitrij Peskov, il portavoce del Cremlino, non sarebbe previsto un intervento pubblico del presidente russo sui contenuti della conversazione

Al centro del colloquio, in particolare, i territori e le centrali.

Secondo fonti russe, il colloquio “è andato molto bene”. “Sotto la guida del presidente Putin e del presidente Trump, oggi il mondo è diventato un posto molto più sicuro. Storico!” afferma Kirill Dmitriev, inviato speciale di Vladimir Putin per la cooperazione economica e di investimento internazionale, poco dopo la fine della telefonata fra i due presidenti.

La telefonata fra Trump e Putin

“Il presidente statunitense e il suo omologo russo sono al telefono da circa un’ora. Il colloquio è ancora in corso”. Aveva reso noto nel corso della telefonata, attraverso un post social, Kaitlan Collins, giornalista della Cnn.

Dalla Casa Bianca avevano fatto sapere che la telefonata “sta andando bene”. Donald Trump è nello Studio Ovale a parlare con Vladimir Putin, “la chiamata sta procedendo bene ed è ancora in corso”. Aveva scritto Dan Scavino, assistente del tycoon.

Le dichiarazioni di Putin prima della telefonata con Trump

“Non ci si può fidare dei Paesi stranieri”. Sono le parole pronunciate da Putin, prima della telefonata con Trump. “Non ci si può fidare di loro (dei Paesi stranieri, ndr.) perché hanno portato via tutto, in modo maleducato e incivile” dice il presidente russo che, molto probabilmente, fa riferimento alle misure che hanno l’obiettivo di congelare – o proprio confiscare – i beni russi all’estero. “nel giorno in cui è atteso il suo colloquio telefonico con il presidente americano Donald Trump. “Non puoi fidarti di loro. È necessario creare all’interno del nostro Paese un sistema politico e legale che garantisca che le cose siano stabili e affidabili” aggiunge Putin.

Secondo Bloomberg – che cita fonti a conoscenza del dossier – Putin potrebbe chiedere, nel corso della telefonata con Trump, la totale sospensione delle consegne di armi all’Ucraina durante il cessate il fuoco (una tregua della durata presumibilmente di 30 giorni) proposto da The Donald.

di Filippo Messina