Ucraina, Washington: “Accordo per navigazione sicura nel Mar Nero”. Kiev conferma l’uso di un Long Neptune in Crimea

Nuovi colloqui a Riad fra i team ucraino e americano per una tregua tra Kiev e Mosca. Raggiunti, secondo fonti americane, gli accordi per il cessate il fuoco sul mare e per l’interruzione dei raid sulle infrastrutture energetiche

Nuovi colloqui a Riad fra i team ucraino e americano per una tregua tra Kiev e Mosca. Raggiunti, secondo fonti americane, gli accordi per il cessate il fuoco sul mare e per l’interruzione dei raid sulle infrastrutture energetiche

Nuovi colloqui a Riad fra i team ucraino e americano per una tregua tra Kiev e Mosca. Raggiunti, secondo fonti americane, gli accordi per il cessate il fuoco sul mare e per l’interruzione dei raid sulle infrastrutture energetiche

Nuovo incontro oggi a Riad tra i team ucraino e americano per una tregua tra Kiev e Mosca. Stando a quanto riportato dalla Casa Bianca la delegazione di Kiev avrebbe accettato i termini per l’interruzione di 30 giorni delle azioni militari sul Mar Nero. Non solo. Ci sarebbe anche un accordo, dai contorni non molto definiti, sull’interruzione dei raid sulle infrastrutture energetiche da ambo le parti. Il testo americano parla di “misure” da adottare, che però restano vaghe. Gli Usa spingono poi per il reintegro dei prodotti agricoli russi sui mercati mondiali.

Nel frattempo Zelensky conferma che nei giorni scorsi un nuovo missile Long Neptune è stato impiegato con successo sulla Crimea occupata e oggi sarebbe stato testato un nuovo sistema d’arma, di cui ancora non si sa nulla

Si attendeva attesta per questa mattina la pubblicazione di una dichiarazione congiunta di Usa e Russia dopo i colloqui di ieri dedicati all’Ucraina e al cessate il fuoco nel Mar Nero. Fonti avevano affermato che quanto condiviso dalla delegazione Usa a Riad con l’amministrazione Trump lascerebbe trapelare ottimismo. Stando a una delle fonti di Cbs News, gli ucraini sarebbero stati informati.

I colloqui tra Usa e Russia sono durati oltre 12 ore. Kiev, che ha mantenuto la propria delegazione a Riad per ulteriori contatti con gli Usa, ha già accettato la proposta americana per un cessate il fuoco integrale di 30 giorni.

Per il negoziatore russo Grigory Karasin, i colloqui sono stati “molto utili” e proseguiranno. “Abbiamo parlato di tutto e il dialogo è stato intenso, complesso, ma molto utile per noi e per gli americani”, ha detto Karasin, che fa parte della delegazione russa per i negoziati nella monarchia del Golfo. “Continueremo”, ha aggiunto in dichiarazioni all’agenzia russa Tass.

La Russia parla inoltre di “coinvolgere” l’Onu, e non solo. “Continueremo (il dialogo) – ha detto Karasin – coinvolgendo la comunità internazionale, prima di tutto le Nazioni Unite e singoli Paesi”.

Dmitri Peskov, il portavoce di Putin, in mattinata aveva affermato che i colloqui tra Usa e Russia – svoltisi ieri a Riad – erano di natura tecnica. E spiega che il loro contenuto “non sarà sicuramente reso pubblico”. Lo riporta la Tass.