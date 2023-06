Colombia, quattro bambini trovati vivi nella foresta: sopravvissuti da soli 40 giorni

Quanto avvenuto in Colombia ha indubbiamente del miracoloso.

Quattro bambini sono stati trovati vivi nella foresta dell’Amazzonia 40 giorni dopo l’incidente aereo del primo maggio al quale erano sopravvissuti. Fin dai primi rilievi sul relitto dell’aereo era stata notata la mancanza dei quattro bambini ma in pochi avrebbero pensato di ritrovarli vivi: la foresta in quella zona è abitata da diversi animali selvatici, tra cui molti predatori. La speranza era tenuta in vita solo dal ritrovamento, di giorni in giorno, di piccole tracce: da un pannolino a un frutto mangiato fino ad un piccolo paio di forbici.

Poi l’inatteso miracolo.

Il presidente colombiano Gustavo Petro, commentando la notizia, ha parlato di ‘‘un giorno magico’‘. Incontrando la stampa a Bogota, Petro ha detto che i bambini ”sono deboli” e che i medici “si stanno occupando di di loro”. I sopravvissuti sono quattro fratelli di 13, nove, quattro anni e undici mesi. Secondo quanto s’apprende sarebbero sopravvissuti da soli durante queste lunghe settimane grazie alle conoscenze tramandate loro dalla tribù d’origine e all’intraprendenza della più grande dei 4.