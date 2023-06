A Kramatorsk sparano ai bambini

Novooleksandrivka – Sono le 20:00 di martedì quando ci viene segnalato il decollo d’un Tu-95ms dalla base aerea di Olenya e di 3 Tu-22m3 da Mozdok. Mentre i bombardieri si spostano con il loro carico di morte verso la zona di lancio designata, da Primorsko-Akhtarsk parte il solito stormo di droni Shahed. Corriamo ai ripari. Soltanto qualche ora prima Kremenchuk – che stavamo tentando di raggiungere – è stata oggetto d’un feroce bombardamento con gli stessi vettori Kh-22 che l’anno scorso provocarono una strage colpendo il centro commerciale di Amstor.

Prima di raggiungere il bunker riceviamo il messaggio d’un caro amico, il collega Dmytro di “Ukrinform” e “D1”: due missili russi Iskander hanno colpito un settore privato densamente popolato di Kramatorsk, danneggiando diverse case, negozi e bar e centrando in pieno una pizzeria proprio nel momento di maggior afflusso. Le immagini inoltrate dalla collega Iryna, presente sul posto al momento delle esplosioni, sono terrificanti. Decine di civili a terra, urla provenienti da sotto le macerie, resti umani sparsi ovunque.

Poi, i bambini. Uccisi, feriti, tagliati dalle schegge, avvolti in coperte e tenuti in braccio da madri a loro volta sanguinanti. Per tutta la notte restiamo aggiornati ricevendo decine di video in cui si vedono i soccorritori cercare di liberare con flessibili e gru decine d’innocenti dalle macerie e dalle lamiere divelte. Il bilancio provvisorio delle vittime diffuso il mattino seguente dalle autorità è di 10 persone, fra cui le due sorelle 14enni Anna e Yuliya Aksenchenko, un’altra ragazza appena 17enne, due bambini nati nel 2008 e uno nel 2011. Fra i 61 feriti, un bimbo di soli 8 mesi. Il capo dei servizi di sicurezza ucraini Vasyl Malyuk rende noto che l’Sbu ha arrestato il dipendente di un’azienda locale di trasporto del gas – rivelatosi poi un agente del Gru (il direttorato generale per le informazioni militari delle forze armate russe) – reo confesso d’aver segnalato telefonicamente ai russi la presenza di molti civili nel locale, di cui ha fornito le coordinate utili all’attacco.

Mentre scriviamo anche Kostyantinivka è stata colpita. Nelle scorse ore i russi hanno lanciato 43 attacchi contro 15 insediamenti ucraini: sotto le macerie della propria casa è morta una donna a Orikhiv, mentre altre due sono rimaste gravemente ferite a Preobrazhenka e Pavlivka. Soltanto nelle scorse ore 37 edifici residenziali sono stati danneggiati o distrutti nelle regioni di Zaporizhzhja e Donetsk, dove i russi registrano perdite significative al fronte. Per provare a nascondere il numero reale dei morti, gli occupanti stanno seppellendo i propri soldati in fosse comuni vicino a Melitopol’. Il sindaco della città Ivan Fedorov ne segnala almeno un paio, scavate nei pressi di Tokmak e Molochansk.

Nei territori occupati le forze armate di Mosca continuano a distribuire giornaletti locali zeppi di fake news e cruciverba ‘patriottici’ attinenti al russkij mir, per provare a convincere la popolazione locale a desistere da attività partigiane, in quanto «i bombardamenti ucraini sono controproducenti e la controffensiva è ormai fallita».

di Alla Perdei e Giorgio Provinciali