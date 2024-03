Derubati dai russi

Visitare Sloviansk oggi è doloroso perché fa sentire la gravità del peso del tempo e delle menzogne

Sloviansk – La città da cui scriviamo è la cartina tornasole che forse più d’ogni altra sbugiarda un decennio di menzogne grandi come i crateri descritti ieri, lasciati dai russi anche in questi luoghi. Tutto inizio qui, nel. I maggiori danni arrecati alle infrastrutture dirisalgono infatti a dieci anni fa,. Basta farsi un giro per le fabbriche distrutte di Sloviansk per veder crollare fra quelle macerie anche l’enorme castello di bugie costruito da Putin. Come mostra chiaramente il filmato che abbiamo registrato per “La Ragione”, la vastità dei crateri e. Gli armamentari necessari a distruggere impianti industriali grandi come due campi da calcio non si trovano in vendita su eBay o Amazon, né si possono comprare al mercato nero. Fanno parte di quegli strumenti di morte portati dai russi in terra ucraina per realizzare il folle disegno imperialista idealizzato per anni da Aleksandr Dugin, tra cui figura ad esempio il sistema missilistico Buk proveniente dalla base russa di Kursk con cui fu abbattuto il volo MH-17 nei cieli sopra l’Ucraina orientale il 17 luglio 2014, uccidendo 298 civili innocenti. LEGGI TUTTI GLI ARTICOLI CRONACHE DI GUERRA Parliamoci chiaro: nel 2014 l’Occidente si trovò dinnanzi a una scomoda realtà -cioè quella di dover onorare gli accordi firmati a Budapest vent’anni prima, difendendo un’Ucraina invasa proprio dai cofirmatari di quell’accordo- e una bugia confezionata ad arte per potersene lavare le mani, lasciando a Kyiv l’onere di risolvere una questione locale., se l’unica lingua che ti è stata insegnata a scuola è il russo (in epoca sovietica la lezione d’Ucraino, qui, era una sola a settimana). Lo è tuttavia non opporsi a chi oltre alla tua lingua vuole rubare tutte ricchezze della tua terra e la tua stessa identità. Le decine di persone che abbiamo intervistato a Sloviansk odiano visceralmente i russi. Non li sopportano, ne parlano davvero molto male ricollegando alla loro presenza tutto ciò che essi sono venuti a rubare nel 2014 e ancora nei decenni precedenti. Sin dal nostro ingresso in città, vedendo la scritta press sulla nostra auto la custode notturna d’un distributore di carburante ci è venuta incontro intenzionata a tutti i costi a rilasciare una dichiarazione, che per lei abbiamo capito essere liberatoria quanto una confessione: «Sono madre di due figli, entrambi militari. Uno è ancora al fronte, partito come volontario e rimasto lì ormai da anni per difendere la nostra Ucraina, mentre l’altro per questo Paese ha dato la vita. Sono andata da sola a recuperarne il corpo, perché essendo morto nel territorio del Donbas occupato dai russi nessuno credeva che da lì sarebbe mai uscito. Solo una madre può capire certe cose. Ho fatto tutto il viaggio in macchina da sola, col suo corpo accanto a me. La nostra terra è molto ricca ma noi siamo poveri, perché. Avevamo le fabbriche e le materie prime più preziose di tutta l’Ucraina. Credevano che portandocele via ci saremmo prostrati elemosinandone qualche briciola. Si sbagliano. Vedete qui intorno? Ci sono soldati ovunque.Non cederemo mai». Nemmeno una delle decine di testimonianze da noi registrate a Sloviansk si discosta da queste parole, dette proprio in russo. Chiunque in Italia sostenga il contrario è invitato a venire qui. Di Giorgio Provinciali e Alla Perdei