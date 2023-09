Hosotmel’ riconquistata

Hostomel’ – Il primo atto del disegno criminale di Putin inizia qui. All’alba del 24 febbraio 2022 la fanteria aeromobile russa si paracaduta dagli elicotteri sull’aeroporto Antonov per impadronirsene. Nel frattempo Putin annuncia l’avvio dell’“operazione militare speciale”. In quel viaggio di sola andata per tre volte gli aviotrasportati russi prenderanno e poi perderanno il controllo dell’aeroscalo. La capitolazione di Kyiv dipendeva infatti da quel passaggio essenziale ma incompiuto, perché è sulle piste dell’Antonov che i russi volevano far atterrare blindati, tank e truppe in quantità imponente. In quegli hangar si trovano oggi i resti dell’An-225 ucraino, l’aereo più grande del mondo distrutto dai russi per far strada a oltre 250 blindati con i 1.500 kadyroviti ingaggiati per assassinare Zelenskyy.