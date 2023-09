Irpin’ difese Kyiv

Irpin’ – Insignita dal Presidente Zelenskyy del titolo di “eroina dell’Ucraina”, la città da cui scriviamo simboleggia l’epilogo del delirio putiniano di prendere Kyiv in tre giorni. Camminando un paio di chilometri oltre la meravigliosa piazza centrale, rimasta miracolosamente indenne grazie allo sbarramento frapposto dalla difesa territoriale d’Irpin’ all’avanzata delle truppe rasciste, vediamo alcuni bambini giocare nello stadio della squadra locale evitando i crateri neri lasciati dall’artiglieria russa sul manto erboso del campo da calcio. Su quello stesso prato su cui ora trionfa la vita, 500 giorni fa si correva per sfuggire alla morte. Spalti e gradinate sono crollati, l’impianto d’illuminazione è stato distrutto e tutti i cancelli sono divelti: i russi hanno lasciato ogni genere di rifiuto occupando l’intera area incluso il centro polisportivo “ДЮСШ” antistante, sulle cui mura demolite risaltano i girasoli disegnati a mano dai bambini. Attraversando la strada entriamo in un enorme caseggiato ridotto a un rudere: ci dicono che era una delle filiali locali dell’Istituto bancario Reiffheisen ma non abbiamo modo di verificare quest’informazione perché i russi l’hanno demolita un colpo dopo l’altro sino a farne collassare persino le mura interne. Per le vie d’Irpin’ s’è combattuto casa per casa, metro per metro. Le centinaia di fori causati da schegge e proiettili tuttora presenti nelle lamiere paravento lungo le strade nella parte vecchia della città testimoniano tuttora la violenza di quegli scontri. Poco distante dal centro, visitiamo il cimitero delle auto: lì sono state portate le carcasse delle vetture crivellate di fori o bruciate in cui hanno perso la vita decine di civili di Irpin’, Bucha e Hostomel’.