Kiev e G7, annunciato nuovo accordo Italia-Ucraina

[articolo in aggiornamento] Due anni di guerra in Ucraina: Giorgia Meloni è a Kiev e annuncia nuovo accordo con Zelensky. A breve videoconferenza G7

Nel secondo anniversario della guerra in Ucraina, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è a Kiev dove terrà la videoconferenza del G7, in cui interverrà anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Meloni è giunta nella capitale a bordo dello stesso treno su cui hanno viaggiato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il primo ministro del Belgio (nonché presidente di turno del Consiglio Ue) Alexander De Croo e il primo ministro canadese Justin Trudeau.

“Questa terra è un pezzo della nostra casa e noi faremo la nostra parte per difenderla. È il simbolo del fallimento di Mosca e dell’orgoglio dell’Ucraina. Ci ricorda che c’è qualcosa di più forte di missili e guerra: è l’amore per la terra e la libertà”, ha detto Meloni all’aeroporto Antonov di Kiev, alla cerimonia in onore dei soldati ucraini protagonisti della battaglia di Hostomel.

“Se le cose fossero andate come nel sentimento di chi invadeva, questa guerra sarebbe durata tre giorni. Invece noi oggi ci ritroviamo in una situazione di equilibrio del conflitto, che è la precondizione di qualsiasi ipotesi diplomatica”.

Intanto dalla Francia arriva l’annuncio: il presidente francese Emmanuel Macron non parteciperà alla videoconferenza del summit del G7 e sarà sostituito dal ministro degli Esteri Stéphane Séjourné. Lo riferiscono fonti dell’Eliseo, precisando che oggi Macron è impegnato “per tutto il giorno” al Salone dell’Agricoltura nel tentativo di placare la crisi dei trattori, che continua a interessare il territorio francese con rivendicazioni di piazza e proteste.

Il presidente ucraino Zelensky: “Stiamo combattendo per questo. Per 730 giorni della nostra vita. E vinceremo, nel giorno più bello della nostra vita”.

Zelensky ha annunciato sul suo canale Telegram, la firma di un accordo di sicurezza con Giorgia Meloni: “Questo documento getta solide basi per un partenariato di sicurezza a lungo termine tra l’Ucraina e l’Italia, in particolare per la difesa e la ricostruzione del nostro paese, e per continuare a fornirci assistenza militare fino alla fine del 2024”.

Accordo confermato anche dalla premier Meloni: “ha durata decennale ed è il più completo e importante siglato con un Paese non parte della Nato” aggiungendo che l’Italia continuerà “a sostenere l’Ucraina in quello che ho sempre ritenuto il giusto diritto del suo popolo a difendersi. Questo presuppone necessariamente anche il sostegno militare perché confondere la tanto sbandierata parola pace con la resa, come fanno alcuni, è un approccio ipocrita che non condivideremo mai”.

“A marzo ci sarà la prima tranche dei pagamenti da 4,5 miliardi del fondo da 50 miliardi approvato dall’Ue per l’assistenza all’Ucraina”: lo ha annunciato la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen in conferenza stampa a Kiev. La von der Leyen ha inoltre aggiunto che l’Ue aprirà un ufficio per la Difesa e l’innovazione a Kiev: “L’Ucraina sarà sempre più coinvolta nella difesa europea, ad esempio sarà coinvolta nella strategia industriale di difesa che presenteremo entro tre settimane”, ha aggiunto.

Anche il premier canadese Justin Trudeau ha annunciato da Kiev l’accordo “storico” tra Canada e Ucraina per la “cooperazione bilaterale con un impegno per oltre 3 miliardi di dollari” di sostegno finanziario e militare nel 2024: “Quella di oggi è la mia terza visita dall’inizio dell’invasione illegale e non provocata della Russia. Putin ha fatto un grosso errore di calcolo: l’Ucraina è ancora in piedi e tu Volodymyr guidi la battaglia contro l’autocrazia”, ha dichiarato il premier.

di Raffaela Mercurio