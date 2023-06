Kramatorsk: le gemelle simbolo dell’attacco

Anna e Yulia non compiranno mai il loro 15esimo compleanno. Loro sono le giovani gemelle ucraine divenute simbolo dell’ultimo mostruoso attacco russo nel centro di Kramatorsk. Le sorelle avevano lasciato la città poco dopo l’inizio della guerra in Ucraina, per rifugiarsi nel villaggio di Dobropillja. Lì studiavano a distanza, lontane anche dai loro affetti. A Kramatorsk, infatti, erano tornate in questi giorni per vedere la madre, che lavora in un ambulatorio locale. Da quel viaggio non faranno mai ritorno.

Sono almeno 11 le vittime di questo attacco e più di sessanta i feriti. La notizia è rimbalzata su tutti i social. Tantissimi i reporter che hanno ricordato i mesi di guerra passati proprio nel ristorante Ria. Quel luogo era divenuto una rocca forte. Un punto di ritrovo per giornalisti, volontari, fotografi. È lì che vennero portati tantissimi civili evacuati dalle bombe di Bakhmut.

Oggi quel luogo non esiste più. E come se non bastasse, al dolore e alla rabbia si aggiunge l’attonimento per la Russia che nega ogni responsabilità in merito all’attacco.

Di Claudia Burgio