Mosca intensifica gli attacchi

I nuovi aiuti occidentali compensano la rinnovata aggressività russa

Invasione, livellamento delle città, arruolamento dei carcerati, mobilitazione parziale, bombardamenti su infrastrutture strategiche civili e militari. Nonostante sia sempre Putin a stabilire la successiva escalation, ogni suo passo è studiato per non turbare eccessivamente il precario equilibrio sociale russo mentre il piano sembra resistere fin quando l’attenzione dell’Europa e degli Stati Uniti non venga distolta da altro. Intanto però vengono inviati in Ucraina i felini corazzati fino a ieri fermi nei depositi e il tour europeo a sorpresa di Zelens’kyj si è dimostrato un successo sia di pubbliche relazioni che di rilancio degli aiuti militari.

Oltre i Leopard e gli altri carri armati moderni, ora Kyïv tratta per aggiornare la sua aviazione con caccia multiruolo quali gli F-16 e gli Eurofighter Typhoon e, nonostante il necessario carattere progressivo di queste forniture, l’appoggio alleato pare essere quindi entrato in una fase matura. Addirittura è in sviluppo un accordo con l’azienda tedesca Rheinmetall per l’acquisto e la produzione nel Paese dei Girasoli dell’assai promettente nuovo carro armato Panther KF51. Un atteggiamento risoluto che vuole mostrare a Mosca come l’Occidente non tema più una guerra protratta, a fronte della mobilitazione silenziosa dell’industria bellica russa passata a turni di 12 ore – anche notturni – e ad assunzioni massicce nelle fabbriche degli Urali. In attesa che il vantaggio tecnologico si concretizzi sul campo, gli assalti delle Z truppen infuriano su tre punti del fronte.

Due settimane di assalti allo scoperto nel Sud hanno infine dissuaso il comando russo dall’aggredire frontalmente Vuhledar. La steppa antistante la cittadina è disseminata di cadaveri e relitti delle colonne d’assalto zetiste formate dai mobilitati del Tatarstan e i loro successori ora cercano, fin qui con scarsi risultati, di accerchiare la città passando a Est da Prechystivka e a Nord di Shevchenko.

Nella città di Bachmut, al centro del Donbas, i difensori ucraini stanno sostenendo il peso degli assalti combinati dei paracadutisti, della Wagner e delle forze di terra dell’esercito russo. L’arrivo della Legione Georgiana è stato l’ennesimo rinforzo alla città, assai cospicua ma sotto stress a causa della lentezza delle rotazioni dei soldati attivi. Nonostante molti palazzi della città siano già in rovina, i combattimenti si svolgono per lo più nelle zone industriali e non è chiaro quante perdite ancora potranno sostenere i reparti russi schierati. Anche qui vi sono due operazioni di aggiramento – al momento fallite entrambe – volte a impedire alla logistica ucraina l’uso dell’autostrada T0504 a Ovest di Ivanivske e della E40M03 presso Krasna Hora, che tuttavia lascerebbero la strada O0506 per Khromove adatta a rifornire le difese cittadine.

A Nord il contrattacco russo presso Svatove e Kreminna sta invece facendo registrare un arretramento ucraino anche grazie ai Terminator, veicoli armati con due cannoni da 30 millimetri 2A42 a tiro rapido sviluppati sull’esperienza delle guerre cecene per falciare la fanteria che minaccia i carri armati. La presenza di tali rari veicoli nell’oblast’ di Luhans’k fa capire quanto il Cremlino abbia investito in questa nuova offensiva, ma il recente filmato della distruzione di uno di essi fa comprendere anche quanto sia risoluta la resistenza ucraina che dovranno affrontare.

Di Camillo Bosco