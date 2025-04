Dazi, crollo delle Borse mondiali: Milano -6,5%, Hong Kong -9,2%

Dazi, crollo delle Borse mondiali: Milano -6,5% Francoforte -9%, Hong Kong -9,2%. Un tonfo collettivo a partire dalle borse asiatiche, che aumenta un clima di drammatica incertezza sui mercati. Questi i primi risultati innescati dalla raffica di dazi imposti dal presidente Usa, Donald Trump. Sfumano così centinaia e centinaia di miliardi.

Tokyo – 7,4%. Dopo i primi scambi, l’indice Nikkei è infatti sceso a 31.255 punti. Topix -8,14%.



In forte calo anche l’indice Kospi della Borsa sudcoreana di Seul: -4,77%. L’S&P/ASX 200 della piazza d’affari australiana di Sydney è crollato del 5,83%. La Borsa di Hong Kong raggiunge il record negativo, crollata in avvio di seduta. L’indice di Hang Seng perde quasi un decimo del suo valore, cedendo 2.119,76 punti (-9,28%), a quota 20.730,05. Hsbc, nel dettaglio, registra -15,85%, Mentre i colossi hi-tech cinesi Alibaba e Tencent perdono nelle prime battute, rispettivamente il 9,72% e il 7,43%.



Ancora peggio a Taiwan: dove l’indice ponderato della Borsa è crollato del 9,8% in apertura. Un dato che è strettamente collegato alla reazione negativa dei trader per i nuovi dazi imposti da Trump. Già la scorsa settimana, il risultato era stata una massiccia svendita sui mercati mondiali.



Nonostante i crolli in Borsa, i toni di The Donald non sembrano cambiare, anzi: “Questa settimana ho parlato con molti europei, asiatici, in tutto il mondo. Stanno morendo dalla voglia di fare un accordo sui dazi”, ha dichiarato il presidente americano. Sui crolli delle Borse, dice: “A volte è necessario assumere farmaci per curarsi”. Poi, inveisce nuovamente contro l’Ue: “L’Europa ha fatto una fortuna con noi. Ci ha trattato molto molto male”. Ma stanno venendo al tavolo. Vogliono parlare, ma non si parla se non ci pagano un sacco di soldi su base annuale”.

Intanto la Cina chiede l’apertura di un negoziato con la Casa Bianca. “Il mercato ha parlato”, hanno detto da Pechino, chiedendo a Washington una “consultazione partitaria” dopo le ultime restrizioni statunitensi al commercio.



Il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Guo Jiakun ha dichiarato così con un messaggio su Facebook nel fine settimana: “Adesso è il momento che gli Stati Uniti smettano di agire in modo sbagliato e risolvano le divergenze con i partner commerciali attraverso una consultazione paritaria”. Già lo scorso 4 aprile la Cina aveva risposto con dazi del 34% alle ultime barriere dell’interscambio posto dagli Usa il 2 aprile. Quando Trump aveva annunciato il nuovo dazio, al quale si era aggiunta una tassa del 25%.

Intanto, il petrolio è in brusca correzione in Asia. Il Light crude Usa segna un tonfo del 2,74%, a 60,29 dollari, mentre il Brent accusa una perdita del 2,65%, a 63,84 dollari. Goldman Sachs, a conferma delle preoccupazioni degli investitori, ha appena portato dal 35% al 45% la probabilità che gli Stati Uniti finiscano in recessione nell’arco di 12 mesi. A Wall Street i future sull’S&P 500 calano del 3,5% e quelli sul Nasdaq del 4,5%. Registrando la peggiore settimana dall’inizio della pandemia di coronavirus del 2020. Giù del 3% i future sull’EuroStoxx 50. E anche le materie prime precipitano, con i future sul Brent e quelli sul Wti in calo del 3,5% e i contratti sul greggio Usa sotto i 60 dollari al barile.



In discesa il rame che arretra di oltre il 7%, a 8.690 dollari a tonnellata. Cala dello 0,8% a 78.200 dollari il Bitcoin, mentre il dollaro Usa scende dello 0,3% rispetto a un paniere delle principali valute rivali, con lo yen che avanza dello 0,8% sotto quota 146 sul biglietto verde e il renminbi cinese offshore che viene scambiato liberamente, giù dello 0,2% a 7,31 sul dollaro. In lieve calo l’euro che comunque viaggia sopra 1,09 sul dollaro.

Un’ondata che ha sconvolto i mercati asiatici, tanto che il premier giapponese Shigeru Ishiba ha dichiarato che si recherà quanto prima negli Usa, per discutere la delicata questione dei dazi. Il tentativo è quello di attenuare il contraccolpo all’economia del Sol Levante, pesantemente orientata all’esportazione.

“Dobbiamo sottolineare chiaramente che il Giappone non sta facendo nulla di ingiusto”, ha dichiarato Ishiba. Definendo “estremamente spiacevole” l’imposizione delle tariffe del 24% da parte di Trump, in particolare sul comparto auto, un settore chiave per la Nazione.

AVVIO CHOC DELLE BORSE EUROPEE

A Piazza Affari il Ftse Mib cede il 6% ma il bilancio potrà essere ancora peggiore quando tutti i titoli riusciranno ad aprire. Parigi perde il 6,15%, Francoforte il 7,1% e Madrid il 4,66%. Nei titoli milanesi, Generali perde il 7%, Ferrari il 7,95% ed Eni il 6,9%. Ribassi in doppia cifra per le banche, a partire dal -11,27% di UniCredit.

Alla Borsa di Milano molti titoli non aprono. Il ribasso calcolato sui pochi che scambiano è del 3,4%. In tilt il Ftse Mib.

LA CORSA ALL’ACQUISTO DEL BUND TEDESCO

Sale ancora lo spread fra Btp e Bund tedesco e arriva a 130 punti base. Il rendimento del decennale italiano è aumentato al 3,79% (+3 punti base). A crollare è il rendimento del titolo di Stato tedesco, sceso al 2,49% (-8 punti base), segno che c’è una corsa all’acquisto dei Bund.





Di Claudia Burgio