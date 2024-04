Depardieu convocato dalla polizia, rischia lo stato di fermo

Questa mattina la polizia di Parigi deciderà se disporre lo stato di fermo per l’attore Depardieu, accusato di violenze sessuali da due donne

Ore decisive per Gerard Depardieu. Questa mattina la polizia di Parigi ha convocato l’attore in merito alle accuse di violenze sessuali lanciate nei suoi confronti da due donne, che sostengono di essere state molestate sul set di due film: nel 2014 durante le riprese del cortometraggio “Magicien et les Siamois” di Jean-Pierre Mocky e nel 2021 sul set di “Volets vertes” di Jean Becker.

Depardieu dovrà dunque rispondere alle accuse e sarà il commissariato a decidere sul suo possibile stato di fermo.



Di Claudia Burgio