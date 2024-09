Dibattito Harris-Trump: la rivolta di Capitol Hill – IL VIDEO

La celebre e terribile rivolta di Capitol Hill – del 6 gennaio 2021 – torna a essere protagonista del dibattito di questa notte tra Kamala Harris e Donald Trump. Trump nega tutte le accuse (e non risponde in modo preciso alle domande del moderatore del dibattito). Harris ribadisce: “Il 6 gennaio 2021 il presidente degli Stati Uniti ha incitato una rivolta violenta contro Capitol Hill. Non possiamo tornare indietro, dobbiamo voltare pagina”.

di Filippo Messina