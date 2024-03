Discorso sullo Stato dell’Unione, Biden: “Trump è una minaccia per la democrazia”

Biden attacca Trump e Putin nel discorso sullo Stato dell’Unione. Sul Medio Oriente annuncia la missione d’emergenza per Gaza e rilancia l’appello per un cessate il fuoco immediato

È durato circa un’ora il discorso sullo stato dell’Unione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, tenutosi di fronte alle camere riunitesi per il Congresso federale. Il presidente americano ha voluto rivendicare le politiche della sua amministrazione, sostenendo di aver rafforzato l’economia del Paese, di proteggere i diritti civili e di essere il baluardo contro il repubblicano Donald Trump, segnalato come un pericolo per la democrazia: “Oggi la libertà e la democrazia sono sotto attacco sia in patria che all’estero, nello stesso momento”. Un chiaro riferimento alla guerra in corso in Ucraina, sulla quale il presidente americano ha ribadito che “gli Stati Uniti non si tireranno indietro. L’Ucraina sconfiggerà Putin ma solo con le nostre armi”, ha dichiarato, sottolineando che a rischio vi è anche la democrazia e l’Europa, perché il leader del Cremlino non si fermerà all’Ucraina.

Sull’attuale situazione nella Striscia di Gaza, Biden ha rilanciato l’appello per un cessate il fuoco immediato di sei settimane, riproponendo i due stati come unica soluzione per la pace e la sicurezza. Inoltre, ha annunciato di aver ordinato all’esercito americano “una missione di emergenza” per creare una banchina temporanea sulla costa di Gaza che possa consentire l’arrivo degli interventi umanitari via mare, senza l’intervento di truppe americane sul campo. Biden ha poi ribadito che “Israele deve fare la sua parte, senza strumentalizzare gli aiuti come moneta di scambio” e sottolineando la responsabilità fondamentale del governo israeliano nel proteggere i civili innocenti.

Sul finale, Biden è tornato sulla questione dell’età anagrafica avanzata, attaccando Trump: “Il problema non è la nostra età ma quella delle nostre idee. Trump che ha la mia stessa età vede le cose in modo diverso. La vita mi ha insegnato ad abbracciare la libertà e la democrazia – ha sottolineato il presidente – Un futuro basato sui valori fondamentali che hanno definito l’America: onestà, decenza, dignità, uguaglianza. Altri vedono una storia americana di risentimento, vendetta e punizione. Quello non sono io”.



Di Claudia Burgio