Assalto a Capitol Hill, per la Corte suprema Donald Trump “è eleggibile”

“Gli Stati non hanno l’autorità per rimuovere un candidato presidenziale in base al 14/mo emendamento, ossia la ‘clausola di insurrezione’ della Costituzione. Questo potere ce l’ha solo il Congresso”. È con questa motivazione che la Corte suprema (composta da sei giudici conservatori e tre progressisti) dichiara l’eleggibilità di Donald Trump in Colorado, senza però entrare nel merito se l’ex presidente si sia impegnato in una insurrezione (contro Capitol Hill – l’ormai “celebre” assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021). I giudici hanno quindi accolto il ricorso dell’ex presidente Usa.

Completamente ribaltata – all’unanimità – la decisione presa in precedenza dal Colorado riguardante il 14/mo emendamento che vieta le cariche pubbliche ai funzionari coinvolti in insurrezioni contro la costituzione.

Questa “storica” sentenza farà da precedente anche per tutti i ricorsi pendenti negli altri Stati.

di Filippo Messina