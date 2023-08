Donald Trump, l’arresto e la foto segnaletica

Un’immagine destinata a rimanere nella storia, per sempre: è la foto segnaletica di Donald Trump, scattata questa notte dopo l’arresto nel carcere della Contea di Fulton (Atlanta) al momento della sua consegna per una quarta incriminazione. La prima volta per un ex Presidente USA.

L’arresto dell’ex Presidente degli Stati Uniti d’America – per aver tentato insieme ad altre 18 persone di ribaltare il voto alle elezioni generali del 2020 in Georgia – è durato solo 20 minuti, con rilascio immediato su cauzione (di 200mila dollari).

È lo stesso Trump a pubblicare questa immagine su X (ex Twitter) – social dove non pubblicava contenuti dal gennaio 2021, pochi giorni dopo l’attacco al Congresso degli USA compiuto dai suoi sostenitori – con sotto le scritte “Election interference” (“Interferenza elettorale”) e “Never surrender!”, “Mai arrendersi!”, insieme a un collegamento al suo sito Web, che porta a un sito di raccolta fondi.

Il 5 settembre Donald Trump dovrà ripresentarsi per l’udienza in cui dovrà dichiararsi colpevole o meno.