Donald Trump, scelto dal popolo ma non al di sopra della legge

Su Donald Trump, ex presidente degli Stati Uniti, si concentrano le attenzioni giudiziarie. C’è l’inchiesta sulle frodi fiscali e quella parlamentare sull’assalto al Campidoglio e il suo eventuale ruolo. La faccenda contiene indicazioni che riguardano tutte le democrazie, che – se sono veramente tali e non delle dittature con votocrazia – sono anche Stati di diritto.

In uno Stato di diritto nessuno è al di sopra della legge. Possono esistere delle guarentigie, ma mai l’esclusione dal dominio del diritto. Quindi puoi essere un ex presidente o un presidente in carica ma la giustizia, passando per le dovute cautele, fa comunque il suo corso. Richard Nixon, per dire, era nei guai da presidente e fu dimettendosi che ottenne il perdono presidenziale (del successore).

Dall’altra parte, però, non porta bene puntare sul tavolo giudiziario per avere partita vinta di un avversario politico. Trump fu eletto regolarmente, nonostante Hillary Clinton avesse preso più voti popolari, e quando poi perse, con l’elezione di Joe Biden, lo fece di misura. Tutto si può dire tranne che non abbia raccolto molti consensi e molti, presumibilmente, ne conserva. Anzi, quando lo scontro si fa non solo feroce ma anche giocato sul terreno delle identità civili, quando insomma si formano delle tribù di tifosi, c’è anche il caso che un’inquisizione consolidi anziché disperdere i consensi. Ma non per questo si può rinunciarci.

Sicché: la giustizia va avanti ma la politica si autodistrugge, quando spera sia quella a darle una mano.

di Sofia Cifarelli