L’Idf spara contro basi Unifil in Libano, “nessun italiano ferito”. Crosetto convoca l’ambasciatore israeliano e dice: “Questi incidenti sono intollerabili”

Fonti Onu hanno rivelato che “soldati israeliani hanno sparato contro posizioni dell’Unifil nel sud del Libano”, a riferirlo è l’agenzia Reuters. Sarebbero almeno due i feriti tra i caschi blu – di nazionalità indonesiana – colpiti nel quartier generale di Unifil, la missione Onu schierata a Naqura nel sud del Libano. “Le ferite sono fortunatamente, questa volta, non gravi, ma rimangono in ospedale” spiega Andrea Tenenti, portavoce Unifil. I feriti, secondo Al Jazeera, sono indonesiana. Non ci sono italiani tra i feriti, come confermano fonti del ministero della Difesa.

Colpita anche una delle basi italiane lungo la linea di demarcazione con il Libano. Israele avrebbe aperto il fuoco contro la base UNP 1-31 sulla collina di Labbune, nell’area di responsabilità del contingente italiano. Non ci sono militari italiani tra i feriti. Nell’attacco, affermano le fonti, sono stati danneggiati i sistemi di comunicazione tra la base e il comando Unifil a Naqura.

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha convocato – con urgenza – l’ambasciatore israeliano in Italia Jonathan Peled.

“Questi incidenti sono intollerabili, devono essere accuratamente e decisamente evitati. Per tali motivi ho protestato con il mio omologo israeliano e con l’ambasciatore di Israele in Italia. Stamane ho trasmesso una comunicazione formale alle Nazioni Unite per ribadire l’inaccettabilità di quanto sta accadendo nel Sud del Libano e per assicurare la piena e costruttiva collaborazione dell’Italia a tutte le iniziative militari volte a favorire una de-escalation della situazione e il ripristino del diritto internazionale. La sicurezza dei militari italiani schierati in Libano rimane una priorità assoluta per me e per tutto il governo italiano, affinché i peacekeeper italiani continuino la loro opera di mediazione e di sostegno alla Pace e alla stabilità del Libano e dell’intera regione”, le parole di Crosetto.

Di Matilde Testa