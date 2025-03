L’aeroporto di Heathrow resterà chiuso per l’intera giornata a causa di un blackout provocato da un grave incendio in una sottostazione elettrica nelle vicinanze. “Ci aspettiamo forti disagi nei prossimi giorni e invitiamo i passeggeri a non recarsi in aeroporto in nessun caso”, hanno dichiarato le autorità dello scalo. Heathrow sta subendo una significativa interruzione di corrente”, ha affermato il gestore dell’aeroporto in una nota sul suo sito web. Le autorità aeroportuali hanno dichiarato di “prevedere notevoli disagi” nei prossimi giorni, che interesseranno centinaia di voli e migliaia di passeggeri. “I passeggeri non devono recarsi in aeroporto in nessun caso finché l’aeroporto non riaprirà”, si legge nella nota.

Heathrow, il più trafficato d’Europa, ha registrato lo scorso anno un numero record di viaggiatori, con quasi 84 milioni di passeggeri. Di questi, un terzo proveniva dall’UE, mentre il totale ha superato di tre milioni il precedente massimo del 2019, prima della pandemia. Per confronto, l’aeroporto di Parigi Charles de Gaulle ha accolto circa 70 milioni di passeggeri nel 2023, Schiphol di Amsterdam quasi 67 milioni e Madrid circa 66 milioni.

Dopo aver chiuso il 2023 con il dicembre più affollato di sempre – oltre sette milioni di passeggeri – Heathrow prevede di stabilire un nuovo record annuale nel 2025. A livello globale, nel 2023 è stato il secondo aeroporto internazionale più trafficato dopo Dubai, secondo i dati della società di analisi OAG.

La chiusura impatterà almeno 1.351 voli da e per Londra, secondo Flightradar, di cui 120 erano già in volo al momento dell’annuncio avvenuto nella notte.