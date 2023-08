“Il patriota Prigozhin ucciso dai traditori”

“Il capo del gruppo Wagner, eroe della Russia e vero patriota, Yevgeny Viktorovich Prigozhin, è morto a causa delle azioni dei traditori della Russia. Ma anche all’Inferno sarà il migliore! Gloria alla Russia!”, queste le parole scritte sul canale Telegram Grey Zone, vicino ai Wagner, che prosegue: questa azione “avrà conseguenze disastrose”.

È stata quindi confermata la presenza del capo Wagner sul jet di sua proprietà che si è schiantato nella regione di Tver, nella Russia centrale. Oltre a Prigozhin, presente sul velivolo anche Dmitry Utkin, il suo vice.

Non è ancora chiaro cosa sia accaduto al jet. Da quel che si sa finora, nei dodici minuti di viaggio, non ci sarebbero state anomalie né sulla quota né sulla velocità.

“Non sono coincidenze, né il giorno, né il luogo in cui è precipitato l’aereo di proprietà del leader e fondatore del gruppo Wagner Prigozhin”. Lo ha dichiarato una fonte del governo russo citata a condizione di anonimato dal Moscow Times, che ha aggiunto: “Non lontano dalla residenza del presidente a Valdai (nella regione di Tver) ci sono a guardia del cielo quattro divisioni di S-300 PMU1, i sistemi di difesa missilistica. Il 23 giugno una marcia su Mosca. E il 23 agosto due missili. I conti tornano”.

Inoltre, secondo il sito di informazione bielorusso Gayun, le truppe Wagner stanno tentando di lasciare la Bielorussia.

La prima reazione – a livello internazionale – è arrivata dal Presidente americano Joe Biden: “Non sono sorpreso. Non c’è molto di quello che accade in Russia in cui Putin non sia dietro. Ma non so molto al riguardo”, le sue parole.