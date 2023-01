Il regalo di Natale di Putin a Kherson

Ore 9.00 di Mattina, Kherson gli ucraini vengono svegliati dai rumori delle bombe nel giorno della vigilia del natale ortodosso. I vigili del fuoco sono a lavoro per spegnere un incendio provocato da un grad in un abitazione civile. Hanno le lacrime agli occhi, questa volta non per il fumo dell’incendio, sanno che a una manciata di metri c’è il corpo di un loro collega ferito a morte dai detriti dell’esplosione che ha colpito anche la caserma dei pompieri.

Mancano poche ore al promesso cessate il fuoco, Kiev ha subito risposto che le armi taceranno solo quando quando gli invasori saranno respinti. I civili che per mesi hanno vissuto sotto l’occupazione russa e ora vivono sotto costanti bombardamenti”.

Servizio di Francesco Maviglia