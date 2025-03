Il terribile terremoto in Myanmar – IL VIDEO

Un devastante terremoto di magnitudo 7.7 ha colpito oggi il Myanmar, con epicentro localizzato a 17 chilometri a nord-ovest di Sagaing, nel centro del Paese. La scossa principale, lo ricordiamo, è stata registrata alle 12:50 ora locale (UTC+6:30) – 07:20 ora italiana – ed è stata seguita da una replica di magnitudo 6.4.

Il terremoto ha causato danni ingenti in diverse aree del Myanmar. Ancora incerto il numero dei morti, stimati a migliaia. L’US Geological Survey ha diramato un’allerta rossa per vittime e danni; sul suo sito web si legge che “è probabile che si verifichino numerose vittime e danni ingenti e che il disastro sia molto diffuso”. Inoltre, l’agenzia afferma che “è probabile che si verifichino migliaia di decessi”.

Nella città di Mandalay, la seconda più grande del Paese, sono crollati interi edifici e grattacieli. Coinvolta anche una moschea. A Naypyidaw, la capitale, intasato l’ospedale a causa dell’afflusso massiccio di morti e feriti.

Fra gli edifici collassati in Myanmar c’è anche il dipartimento di emergenza dell’ospedale di Naypyidaw.

Il sisma è stato avvertito anche in Thailandia, in particolare a Bangkok, dove un grattacielo in costruzione di 30 piani è crollato. Intrappolati almeno 43 operai sotto le macerie. Le autorità thailandesi hanno dichiarato lo stato di emergenza nella capitale e hanno sospeso le operazioni negli aeroporti, incluso lo scalo intercontinentale di Bangkok.

di Angelo Annese