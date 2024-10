Incubo ed enorme coraggio

Quello che ha fatto Gisèle Pelicot è un grande atto di coraggio. Per chi non conoscesse la storia, che ha sconvolto la Francia, questa donna di 71 anni per un decennio è stata drogata e “ceduta” dal marito ad almeno 90 uomini che per un decennio l’hanno ripetutamente abusata.

Oggi cinquanta di quegli uomini e l’ex marito di Gisèle sono a processo. E lei in aula ha voluto testimoniare. Guardando in faccia l’uomo che aveva sposato e che è diventato il suo aguzzino. Ha raccontato di essere una donna completamente distrutta ma ha anche detto che lotterà per “cambiare questa società”.

Ci ha messo la faccia, anche davanti a chi in questo tempo ha insinuato che lei fosse in qualche modo consenziente. Come purtroppo ancora accade con le vittime di stupro. Gisèle è una donna coraggiosa perché ha avuto il coraggio di dire a tutte le donne vittime di violenza che “la vergogna non dobbiamo provarla noi, sono loro che devono provarla”. Una frase che sembra scontata ma non lo è. Un messaggio che sembra banale invece è fortissimo. Lanciato da una donna di 71 anni, che ci ha messo la faccia. Per se stessa, e per chi forse così troverà il coraggio di parlare. Anche fosse solo una in più.

di Annalisa Grandi