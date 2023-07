In queste immagini una donna in Iran si oppone ad un agente di polizia dopo esser stata fermata perchè senza hijab

Donne senza velo camminano ovunque nelle strade delle maggiori città iraniane, nonostante gli ultimi più stringenti divieti emessi dalle autorità e la polizia morale è di nuovo all’opera. In queste immagini che stanno facendo il giro del web Parmida Shahbazi, insegnante di tedesco in Iran, risponde alle accuse di un poliziotto che l’aveva fermata perché senza hijab: “Decido io cosa indossare e tutto il resto non vi riguarda”