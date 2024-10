Israele spara (ancora) contro Unifil. Netanyahu: “Nulla contro la missione Onu”

Israele spara (ancora) contro Unifil. L’Unifil ha denunciato che un carro armato israeliano ha sparato contro una sua postazione nel Sud del Libano: “Questa mattina – spiega Unifil, la forza Onu dispiegata al confine tra Libano e Israele, in una nota – i peacekeeper in una posizione vicino a Kafer Kela hanno osservato un carro armato Merkava dell’Idf sparare alla loro torre di guardia. Due telecamere sono state distrutte e la torre è stata danneggiata”.

“Ancora una volta vediamo fuoco diretto e apparentemente deliberato su una posizione Unifil” sottolinea Unifil, che prosegue: “Ricordiamo all’Idf e a tutti gli attori il loro obbligo di garantire la sicurezza e la protezione del personale e delle proprietà delle Nazioni Unite e di rispettare l’inviolabilità dei locali delle Nazioni Unite in ogni momento”.

“Non abbiamo assolutamente nulla contro l’Unifil”. Queste le parole che il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha pronunciato in un’intervista a Le Figaro. “È vero che Hezbollah si nasconde spesso dietro postazioni Unifil per lanciare dei missili contro di noi” spiega Netanyahu. La milizia libanese “ha scavato centinaia di tunnel e di nascondigli – prosegue il premier israeliano – dove abbiamo appena trovato una quantità di armamenti russi di ultima generazione. In quasi vent’anni, quanti missili di Hezbollah ha fermato l’Unifil? Zero!”.

di Mario Catania