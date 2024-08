Kamala scommette sul bianco

Kamala Harris fa una scelta policroma e nomina il governatore bianco Tim Walz come suo vice nella corsa per la Casa Bianca

Una scelta policroma, quella di Tim Walz – governatore bianco del Minnesota – scelto da Kamala Harris come suo vice nella corsa per la Casa Bianca. L’annuncio di Harris è arrivato ieri: «Sono lieta di condividere la mia decisione: il governatore del Minnesota Tim Walz si unirà alla nostra campagna come mio compagno di corsa. Tim è un leader collaudato che ha un incredibile curriculum di risultati raggiunti per le famiglie del Minnesota. So che porterà la stessa leadership basata sui principi alla nostra campagna e all’ufficio del vicepresidente».

Harris non ha fatto in tempo ad annunciare la sua scelta in vista del voto di novembre, che dallo staff del suo avversario, il repubblicano Donald Trump, hanno subito attaccato Walz: «È un liberale incompetente, un radicale di sinistra ed entrambi non sanno come governare». Uscendo dal linguaggio da campagna elettorale e guardando alle ragioni della scelta compiuta da Harris, alcuni elementi appaiono consistenti. Il primo, una candidata di colore ha scelto come suo vice un esponente politico di sinistra ma bianco. Non un dettaglio, viste le divisioni che attraversano l’America e la durezza della battaglia politica da qui al voto. Il secondo elemento è che il governatore del Minnesota sia di sinistra (la democratica Alexandria Ocasio-Cortez ha molto apprezzato la scelta definendola «eccellente»), un segnale all’elettorato giovane che si era allontanato da Joe Biden. Quanto al come finirà, è ancora tutto da vedere.

Di Jean Valjan