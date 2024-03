Kate Middleton come Diana

Di Kate Middleton si è detto molto in questi giorni. La terribile notizia del cancro che l’ha colpita ha lasciato senza fiato chiunque dotato di un briciolo di sensibilità: una donna ancora giovane, che prima ancora di essere la consorte del futuro re di Inghilterra ,è la madre di tre bambini piccoli. Su questa famiglia sembra essere caduta una maledizione che non lascia tregua, un destino di dolore che annienta qualunque agio legato a un cognome a cui si associano troppe tragedie, prima fra tutte la scomparsa prematura di Lady D. Come lei, anche Kate è vittima si un interesse morboso verso la sua persona. Nei mesi in cui è sparita per potersi curare adeguatamente, sul suo conto sono state fatte mille illazioni, corroborate da quella foto ritoccata che poi si è rivelata un boomerang. I tabloid inglesi si sono scatenati arrivando ad affermare che William si fosse innamorato di un’altra e che la stesse tradendo. In realtà la principessa del Galles stava provando a vivere la propria convalescenza in pace, come farebbe chiunque. Qualcuno ha scritto che Kate, dopo quel video in cui si mostra senza trucco così magra e provata – così diversa da come siamo abituati a vederla in pubblico – è diventata più umana ai nostri occhi, meno perfettina.

In realtà umana lo è sempre stata. La verità è che Kate, quel video, è stata costretta a farlo per mettere a tacere tutte le malelingue sul suo conto, consapevole che la verità presto sarebbe venuta dopo che qualcuno aveva violato la sua cartella clinica. Se ha parlato, è probabile che lo abbia fatto in primis per tutelare i suoi figli.

La famiglia reale, inevitabilmente, suscita una curiosità che serie come The Crown hanno contribuito ad aumentare. Va detto che alcuni ci hanno messo del loro: dai tradimenti reciproci tra Carlo e Diana al coinvolgimento del principe Andrea nello scandalo Epstein fino al recente libro denuncia di Henry. Tuttavia c’è un limite che non andrebbe mai superato. Qui si parla di salute. Qualcosa avremmo dovuto imparare dal passato e invece no.

Kate merita di vivere questo momento in santa pace, attorniata dall’amore dei propri cari. Come chiede. Ce la faremo almeno questa volta?