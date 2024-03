Kate Middleton e la foto ritoccata: il volto della principessa “preso da una copertina di Vogue”

Non si placano le polemiche attorno alla foto che ritrae Kate Middleton – sorridente e in ottima salute – con i tre figli diffusa dalla corte dopo due mesi e mezzo di totale assenza dalla scena pubblica e a quasi due mesi dall’intervento chirurgico all’addome subito dalla principessa del Galles. Nonostante Kate ieri si sia pubblicamente scusata sui social (un gesto per nulla scontato) ammettendo di aver ritoccato la foto (“Come molti fotografi dilettanti, di tanto in tanto mi cimento nell’editing – le parole scritte da Kate Middleton – volevo esprimere le mie scuse per la confusione causata dalla foto di famiglia che abbiamo condiviso ieri. Spero che tutti i festeggiati abbiano trascorso una felice Festa della Mamma”), la domanda rimane sempre una: cosa ha portato la principessa a manipolare una foto di famiglia?.

In molti parlano di un clamoroso – e decisamente grave – errore di comunicazione, altri di ingenuità e altri ancora di un piano di palazzo. E proliferano le teorie (alcune decisamente assurde).

Una teoria che invece tanto assurda non sembra e che sta prendendo piede in queste ore è quella della social media editor Ruby Naldrett che scrive “La mia analisi della saga fotografica di Kate Middleton è che hanno preso il suo volto dalla copertina di Vogue di alcuni anni fa” e mostra la foto da cui sarebbe stato preso il viso di Kate: una copertina di Vogue del 2016.

Resta alta la preoccupazione attorno alla salute di Kate Middleton, ancora di più dopo il clamoroso fotoritocco della fotografia. Alcune persone sostengono che la principessa sia “distrutta” dopo quanto accaduto con lo scatto ritoccato e ritirato.

Nel frattempo tornano alla mente parole che descrivono perfettamente una strategia di pubbliche relazioni particolarmente associata alla famiglia reale britannica, una “regola d’oro” della regina Elisabetta: “Never complain, never explain” (“Mai lamentarsi, mai spiegare” in italiano).

