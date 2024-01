Kate Middleton operata all’addome: dovrà restare ricoverata per almeno 10 giorni

Neanche il tempo che la notizia si diffondesse e già naturalmente sono partite ipotesi e speculazioni. La certezza è che Kate Middleton è stata operata all’addome e che dovrà restare ricoverata per almeno una decina di giorni. La notizia diffusa in via ufficiale ma naturalmente senza dettagli sullo stato di salute della moglie del principe William. Il “Daily Mail” scrive che non si tratta di un tumore, altrove si legge che sarebbe comunque un problema di salute piuttosto serio. Difficile che se ne sappia di più, e d’altronde sulle questioni di salute nella casa reale inglese le notizie filtrano ovviamente solo a tratti. Ma intanto l’annuncio è finito ovunque, tra l’altro praticamente in contemporanea a quello che Re Carlo sarà operato per un ingrossamento alla prostata.