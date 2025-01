Kate Middleton: «Mi sto rimettendo dal cancro, sono fiduciosa»

Dopo mesi di cure contro il cancro, Kate Middleton annuncia: «Mi sto rimettendo dalla malattia e mi sto adattando alla mia nuova normalità». Lo ha fatto svelando il nome della struttura che l’ha assistita. La principessa del Galles si è recata oggi in visita al Royal Marsden Hospital, nella zona ovest di Londra, per ringraziare il personale dell’ospedale in cui è stata curata. Kate ha incontrato il personale medico, ringraziandolo per il loro lavoro e per il supporto, anche emotivo e psicologico, ricevuto. Poi ha salutato i pazienti ricoverati per tumori. Come lo è stata lei nel corso del 2024.

Da Kensington Palace fanno sapere che «Sua Altezza Reale ha voluto intraprendere questa visita sia per dimostrare la sua gratitudine all’incredibile team, sia per sottolineare l’eccellenza mondiale nell’assistenza e nei trattamenti forniti dal Marsden». Kate Middleton ha poi commentato l’emozione di poter «entrare dall’ingresso principale, dopo aver fatto tante visite tranquille e private: è stato davvero piacevole». L’ospedale Royal Marsden cura 59.000 pazienti ogni anno, esiste dal 1851 ed è specializzato in oncologia.

Kate Middleton è apparsa visibilmente commossa. Ha abbracciato medici, infermieri e pazienti, senza nascondere qualche lacrima. «Sono molto grata a tutti voi che avete camminato in silenzio accanto a me e a William mentre affrontavamo tutto», ha detto. E si è rammaricata, invece, con i pazienti, in cui ha rivisto un po’ di sé stessa: «Mi dispiace non poter fare di più. Ma qui siete in ottime mani. Grazie alla ricerca continua possiamo salvare molte più vite e trasformare l’esperienza di chi lotta contro un tumore».

Quasi un anno fa i problemi di salute della principessa vennero annunciati al grande pubblico. Inizialmente si parlò solo di un intervento chirurgico addominale. Ma poi, complice la scomparsa di Kate dalle scene, la corte annunciò la diagnosi di cancro e l’inizio delle terapie. La notizia sconvolse il Regno Unito, che da poco aveva appreso di una simile diagnosi anche per re Carlo III.

Di Umberto Cascone