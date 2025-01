Kate Middleton compie 43 anni, il commovente messaggio del principe William

Un compleanno speciale per Kate Middleton, che rappresenta la rinascita per la principessa che quest’anno compie 43 anni

Un compleanno speciale per Kate Middleton che rappresenta la rinascita per la principessa che quest’anno compie 43 anni, dopo il periodo “più duro della sua vita” come lei stessa ha definito i mesi segnati dalla diagnosi di cancro, seguita da una lunga chemioterapia la cui fine è stata annunciata a settembre in un toccante video sul suo ritorno alla vita.

Per celebrarlo, il principe William le ha dedicato un toccante messaggio: “Hai avuto una forza straordinaria, siamo orgogliosi di te. La forza che hai mostrato nell’ultimo anno è stata eccezionale. George, Charlotte, Louis e io siamo tanto fieri di te. Buon compleanno, Catherine, noi ti amiamo. W.”.

Un post apprezzato da tantissimi tra fan e sudditi, che hanno contribuito mandando i loro auguri, come anche quello parallelo pubblicato da Buckingham Palace a nome di re Carlo e della regina Camilla, con “buon compleanno”.

Di Matilde Testa