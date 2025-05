Kiev, massiccio attacco russo: missili e droni nella notte

È stata una notte di terrore a Kiev, colpita da un’ondata di attacchi missilistici e con droni che hanno provocato almeno otto feriti e danni diffusi in diversi quartieri della capitale ucraina. Le sirene antiaeree hanno iniziato a suonare poco dopo le 22 di ieri sera, seguite da numerose esplosioni che hanno illuminato il cielo notturno.

Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha riferito che due persone sono rimaste ferite nel distretto di Dniprovsky, mentre altre sono state soccorse a Sviatoshynsky, una delle zone più densamente popolate della città. Nel distretto di Solomiansky un incendio è scoppiato in un edificio di cinque piani, dove quattro residenti hanno subito gravi reazioni da stress acuto. Almeno due feriti sono stati trasportati in ospedale per cure urgenti.

Nel quartiere di Obolonskyi, invece, un altro incendio è divampato sui balconi di un palazzo di nove piani, con l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco che ha evitato conseguenze peggiori. Le autorità locali stanno ancora valutando l’estensione dei danni agli edifici e alle infrastrutture colpite.

L’attacco arriva nello stesso giorno in cui è stato effettuato il più ampio scambio di prigionieri tra Ucraina e Russia dall’inizio del conflitto: 390 ucraini sono stati rimpatriati.

Nel frattempo, Mosca accusa Kiev di aver lanciato decine di droni nella notte sul territorio russo. Il ministero della Difesa russo ha dichiarato che i sistemi di difesa aerea hanno abbattuto 94 droni ucraini durante la notte, e 159 nell’intera giornata. Il bilancio potrebbe salire ulteriormente, mentre l’escalation di attacchi reciproci prosegue senza tregua su entrambi i fronti del conflitto.