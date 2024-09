La principessa, le emozioni e la vita da ricominciare

Un video molto diverso da quello asciutto, che mesi fa aveva svelato al mondo la sua malattia. Kate Middleton annuncia, ancora una volta con un filmato, di aver completato la chemioterapia. Lo fa con un filmato di pochi minuti che la mostra insieme alla sua famiglia, in una versione decisamente diversa da quelle a cui siamo abituati da parte della famiglia reale.

Forse nell’intento, ancora una volta, di avvicinarsi il più possibile a tutte le persone che, come lei, si sono ammalate. Persone che a differenza sua non sono famose. Certo, l’effetto è un po’ cinematografico, ma la virtù di Kate è sicuramente quella di riuscire a far sentire “umana” una monarchia che per tanto tempo, da dopo Diana, è sembrata tanto distante dal popolo. Parla di “acque tempestose” di “mesi terribili” e di come la vita possa “cambiare in un attimo”. I controlli continueranno e ancora per qualche tempo Kate presenzierà a pochi eventi pubblici ma di certo il suo oggi è un messaggio di speranza. Per tutti.

di Annalisa Grandi