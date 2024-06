Kate Middleton: “Sto meglio ma non sono ancora fuori pericolo. Domani sarò in pubblico”

Kate Middleton domani sarà in pubblico. A rivelarlo è la stessa principessa del Galles, attraverso un lungo messaggio, che annuncia la sua prima uscita in pubblico dopo 6 mesi

Kate Middleton domani sarà in pubblico. A rivelarlo è la stessa principessa del Galles che annuncia la sua prima uscita in pubblico dopo 6 mesi. Lo comunica attraverso un lungo messaggio pubblicato sui profili social ufficiali di Kensington Palace e della coppia reale; insieme alle parole, viene mostrata una foto in cui si vede la principessa in piedi e sorridente nel bosco.

Kate, che ringrazia tutti coloro che le sono stati vicino e che le hanno inviato messaggi di affetto, sta meglio ma “non è ancora fuori pericolo”. La principessa domani prenderà parte al primo evento pubblico dall’inizio della malattia, il Trooping the Colour, l’evento che celebra il compleanno del Re.

“Sono rimasta senza parole per tutti i messaggi di sostegno e di incoraggiamento ricevuti nel corso degli ultimi due mesi” racconta Kate Middleton, che prosegue: “Ha fatto davvero la differenza per me e William e ci ha aiutato entrambi nei momenti più difficili”.

“Sto facendo buoni progressi ma, come tutti coloro che passano attraverso la chemioterapia sapranno, ci sono giorni buoni e giorni cattivi – spiega Kate – In quei giorni cattivi ti senti debole, stanco e devi cedere al tuo corpo riposo. Ma nei giorni buoni, quando ti senti più forte, vuoi sfruttare al meglio il tuo benessere”.

La principessa annuncia che domani prenderà parte al Trooping the Colour. “Non vedo l’ora di partecipare alla King’s Birthday Parade questo fine settimana con la mia famiglia e spero di unirmi a qualche impegno pubblico durante l’estate ma altrettanto sapendo che non sono ancora fuori pericolo”.

“Nei giorni in cui mi sento abbastanza bene è una gioia impegnarsi con la vita scolastica, trascorrere del tempo personale sulle cose che mi danno energia e positività, oltre a iniziare a fare un po’ di lavoro da casa”, racconta la principessa.

“Sto imparando ad essere paziente, soprattutto con l’incertezza. Prendendo ogni giorno come viene, ascoltando il mio corpo, e permettendo a me stessa di prendermi questo tempo necessario per guarire. Grazie mille per la vostra continua comprensione, e a tutti voi che avete così coraggiosamente condiviso le vostre storie con me”, conclude Kate Middleton.

di Mario Catania