Le nuove gaffe di Biden: chiama “Putin” Zelensky e “Trump” Kamala Harris

Dopo il dibattito contro Donald Trump, avvenuto due settimane fa e nel quale Joe Biden ne è uscito poco vittorioso, continuano le gaffe del presidente degli Stati Uniti. Nel corso di un evento del vertice Nato a Washington, Biden ha commesso per due volte degli errori che non sono passati certo inosservati: prima riferendosi al presidente ucraino Volodymyr Zelensky chiamandolo “presidente Putin” e subito dopo, durante la conferenza stampa, chiamando il vicepresidente Kamala Harris “Trump”.

Nonostante ciò, il presidente Usa ha ribadito di voler proseguire la campagna elettorale e di essere determinato a correre per il secondo mandato alla Casa Bianca, dichiarando di essere il miglior candidato in corsa per le elezioni: “Ho battuto Trump una volta e lo farò ancora: sono qui per finire il lavoro iniziato”, ha aggiunto.

Intanto, salgono a 18 i deputati o senatori democratici che chiedono un passo indietro a Biden e secondo il “New York Times”, archiviato il vertice Nato, il numero sarà destinato a salire. Sarebbero, infatti, già diversi i donatori che avrebbero congelato i fondi elettorali.



Di Claudia Burgio