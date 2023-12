Londra, nuova opera di Bansky rubato dopo un’ora

Una nuova opera di Bansky è stata rubata a Londra davanti agli occhi dei passanti increduli

Quanto accaduto a Londra ha dell’incredibile. Protagonista di questa assurda vicenda è nientemeno che una nuova opera d’arte di Bansky, rubata nel giro di un’ora dal riconoscimento ufficiale, avvenuto tramite un post direttamente dall’instagram del misterioso artista.

Ora potreste immaginarvi un’impresa da novello Lupin per il ladro in questione. Niente di tutto questo, come è evidente dai video fatti dai passanti.

L’opera era “a portata di mano”, essendo apparsa su di un cartello stradale nella parte meridionale della città. Il ladro si è dunque limitato a staccare il cartello davanti a tutti, in scioltezza e con disinvoltura, dandosela poi a gambe levate senza preoccuparsi di esser filmato.

La Ragione è anche su WhatsApp. Entra nel nostro canale per non perderti nulla!