Los Angeles, domato solo l’11% degli incendi. Il bilancio delle vittime sale a 16

Finora a Los Angeles, che da giorni continua a bruciare, è stato domato soltanto l’11% degli incendi che – secondo dopo secondo, minuto dopo minuto, ora dopo ora, giorno dopo giorno – la stanno letteralmente devastando. Le drammatiche immagini raccontano di luoghi completamente distrutti e dove fino a pochi giorni fa risplendevano enormi ville lussuose oggi ci sono solo detriti, cenere e fumo (l’aria è irrespirabile).

Aumenta il bilancio delle vittime, ora a 16. C’è l’ordine di evacuazione per oltre 153mila persone poiché al momento sembra quasi impossibile bloccare gli incendi o perlomeno non farli estendere ulteriormente.

I venti non danno tregua. Dopo essersi temporaneamente “calmate”, nuove raffiche da 80 chilometri all’ora sono tornate a colpire gran parte delle contee di Los Angeles e Ventura. Non solo: secondo gli esperti del National Weather Service, si attendono venti ancora più forti da lunedì a mercoledì. In una situazione che sembra ogni giorno peggiorare sempre di più.

Secondo le autorità, il fronte più preoccupante rimane il rogo di Palisades che David Ortiz, portavoce dei vigili del fuoco di Los Angeles, definisce “un mostro a più teste con possibilità di crescita in diverse direzioni (vista la folta vegetazione presente nell’area, ndr.)”.

di Filippo Messina