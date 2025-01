Los Angeles, la drammatica testimonianza dell’imprenditore Umberto Ferri: “La mia casa distrutta, è la fine del mio sogno americano” – IL VIDEO

“È la fine del mio sogno americano”. Lo dice mostrando quello che resta della sua casa, un cumulo di macerie, lo chef e imprenditore Umberto Ferri, italiano da 20 anni negli Stati Uniti. La sua casa, i risparmi di una vita, non ci sono più. Distrutti dalle fiamme che stanno devastando Los Angeles.

“Qui c’era la cucina, qui c’era la sala” dice mostrando quello che ora rimane del luogo in cui fino a pochi giorni fa abitava. Fondatore di una catena di ristoranti, racconta che in un’ora è scoppiato l’inferno. E ammette che ora non sa, come farà. Perché quello che aveva costruito non c’è più. Distrutto dalla furia delle fiamme.

di Annalisa Grandi