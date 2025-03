Macedonia del Nord, incendio in discoteca. Strage di giovani, almeno 50 morti

È una strage di giovani quella avvenuta in Macedonia del Nord. A causa di un incendio scoppiato nella discoteca “Pulse” di Kocani sono morte almeno 50 persone. Altre 100 sono rimaste ferite

È una strage di giovani quella avvenuta in Macedonia del Nord. A causa di un incendio scoppiato nella discoteca “Pulse” di Kocani sono morte almeno 50 persone. Altre 100 sono rimaste ferite

È una strage di giovani quella avvenuta in Macedonia del Nord. A causa di un incendio scoppiato nella discoteca “Pulse” di Kocani sono morte almeno 50 persone. Altre 100 sono rimaste ferite

È una strage di giovani quella avvenuta in Macedonia del Nord. A causa di un incendio scoppiato nella discoteca “Pulse” di Kocani sono morte almeno 50 persone. Altre 100 sono rimaste ferite

È una strage di giovani quella avvenuta in Macedonia del Nord. A causa di un incendio scoppiato nella discoteca “Pulse” di Kocani (a circa 100 chilometri dalla capitale Skopje), sono morte almeno 50 persone. Altre 100 sono rimaste ferite. Lo rende noto l’agenzia locale Mia, citando fonti del ministero dell’Interno. Il bilancio è provvisorio.

Secondo le ricostruzioni, il violento rogo è divampato intorno alle ore 3:00 di notte. Nel locale – dove si stava esibendo una famosa band locale, il duo hip-hop Dnk, molto popolare nel Paese – erano presenti circa 1.500 persone.

Tutti i servizi competenti – compreso un procuratore della Procura di Kocani – sono ora sul posto.

Ancora ignote le cause che hanno portato alle fiamme. Alcuni media locali ipotizzano che l’incendio sia stato probabilmente causato dall’uso di dispositivi pirotecnici. Più precisamente: a far divampare il terribile rogo sarebbero stati alcuni fuochi d’artificio, piazzati sul palcoscenico per fare uno show durante l’esibizione dei cantanti.

I feriti sono stati trasportati all’ospedale locale di Kocani o a Stip, circa 30 chilometri a sud della città. Secondo il direttore dell’ospedale, dei 100 feriti, 90 si sono fatti male per la calca e 10 sono invece rimasti ustionati.

Momenti di terrore in Macedonia del Nord, le testimonianze

Momenti di terrore, raccontati da alcuni testimoni. Un vero e proprio incubo. Il fuoco è divampato in pochi istanti. Nel giro di pochissimi secondi le fiamme si sono propagate velocemente. Le 1.500 persone presenti nel locale hanno cominciato immediatamente a correre per scappare, verso le uscite di sicurezza della discoteca.

I vigili del fuoco, intervenuti subito sul posto, hanno impiegato diverse ore per domare il violento incendio e per mettere in sicurezza l’edificio.

di Filippo Messina