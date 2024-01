Marlene Engelhorn, l’ereditiera che vuole essere tassata

Più tasse per i ricchi e una migliore redistribuzione della ricchezza. A chiederlo, con una trovata che sta facendo molto discutere, è l’ereditiera austro-tedesca Marlene Engelhorn

Più tasse per i ricchi e una migliore redistribuzione della ricchezza. A chiederlo con una trovata che sta facendo discutere è Marlene Engelhorn, ereditiera austro-tedesca di 31 anni e discendente di Friedrich Engelhorn, fondatore dell’azienda chimico-farmaceutica tedesca Basf. Marlene, che ha rinunciato a un’eredità di 4 miliardi di euro, ha deciso di distribuire in modo equo parte della sua ricchezza (25 milioni). Per farlo nel modo migliore ha pensato di creare un ‘buon consiglio’: ha inviato una lettera a 10mila austriaci (scelti a caso) chiedendo loro di completare un sondaggio. Fra chi risponde sceglierà 50 persone di diversa estrazione sociale e rappresentative della popolazione del suo Paese, che l’aiuteranno a sviluppare idee su come utilizzare al meglio la somma. «Ho ereditato una fortuna e con essa il potere di gestirla, senza aver fatto nulla per meritarmela e per giunta esentasse. Se i politici non fanno il loro lavoro e non redistribuiscono, sarò io a farlo con la mia ricchezza» ha detto l’ereditiera.

Il gesto è a suo modo clamoroso. Ma la Engelhorn non è l’unica miliardaria a invocare più tasse per i super ricchi (si pensi per esempio a Bill Gates). Cosa ben diversa dal distribuire a caso i propri denari perché chi li dovesse ricevere in quel modo non avrebbe fatto nulla per meritarseli, proprio come lei. Posto che ciascuno con i propri soldi fa ciò che vuole, Marlene Engelhorn pone quesiti impegnativi, pur mixati con una punta di demagogia.

di Filippo Messina

La Ragione è anche su WhatsApp. Entra nel nostro canale per non perderti nulla!