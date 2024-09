Mo: Netanyahu smentisce, nessun ok a tregua e riduzione combattimenti in Libano

Netanyahu smentisce le indiscrezioni secondo cui avrebbe dato il via libera ad una tregua, seppure con condizioni, e a una riduzione dei combattimenti in Libano

Beniamin Netanyahu smentisce le indiscrezioni secondo cui avrebbe dato il via libera ad una tregua, seppure con condizioni, e a una riduzione dei combattimenti in Libano. In una nota, l’ufficio del premier ha scritto:”La notizia del cessate il fuoco non è vera. Si tratta di una proposta franco-americana, alla quale il primo ministro non ha nemmeno risposto.

Anche le notizie sulla presunta direttiva per moderare i combattimenti nel nord sono il contrario della verità. Il primo ministro ha incaricato le Idf di continuare i combattimenti con tutta la forza e secondo i piani presentatigli”. “Inoltre – conclude la nota – i combattimenti a Gaza continueranno finché tutti gli obiettivi della guerra non saranno raggiunti”.

Anche il ministro degli Esteri israeliano, dopo le dichiarazioni del primo ministro Benjamin Netanyahu, ha confermato che non ci sarà “alcun cessate il fuoco” al confine libanese. “Continueremo a combattere con tutte le nostre forze contro l’organizzazione terroristica Hezbollah fino alla vittoria e al ritorno sicuro degli abitanti del nord nelle loro case”, ha promesso Israel Katz in un post sul social X.