Monaco di Baviera, auto sulla folla: almeno un morto e 28 feriti, fermato un 24enne afghano

Ancora un possibile attentato in Germania. A Monaco di Baviera un’auto è piombata sui dimostranti riuniti per una manifestazione sindacale, organizzata dai Verdi. Il bilancio provvisorio comunicato dalla polizia parla di un morto, una donna, e almeno 28 feriti. Il conducente dell’auto, una Mini bianca, è stato arrestato e «non rappresenta un ulteriore pericolo». Coinvolti nell’impatto anche alcuni bambini.

Ancora ignota la dinamica dell’incidente, per cui non si esclude la pista terroristica. Domani in città è atteso il presidente ucraino Zelensky che, insieme con molti altri leader occidentali, parteciperà alla Conferenza sulla Sicurezza. Stando alle informazioni, il conducente sarebbe un 24enne di nazionalità afghana. Il presidente bavarese Soeder dichiara che «si sospetta si tratti di un attentato», avvalorando l’ipotesi del gesto volontario.

La polizia però segue anche altre piste. È infatti possibile che il conducente sia finito contro la folla per un’avaria del veicolo o addirittura, come riferito da alcuni media tedeschi, per aver confuso il freno con l’acceleratore.

Di Umberto Cascone