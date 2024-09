“Nasrallah è morto”, l’annuncio ufficiale dell’esercito israeliano. Il leader iraniano Khamenei trasferito “in un luogo sicuro”; Iran: “Pronti a inviare truppe in Libano”

L’esercito israeliano ha annunciato ufficialmente la morte del leader di Hezbollah Hassan Nasrallah, ucciso dai massicci raid che si sono abbattuti ieri su Beirut.

In una nota dell’Idf si legge: “Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno annunciato che venerdì 27 settembre 2024 hanno eliminato con successo Hassan Nasrallah, il leader di Hezbollah, insieme ad Ali Karki, il Comandante del Fronte Meridionale di Hezbollah, e altri comandanti di Hezbollah. Questo è stato il risultato di un’operazione di intelligence precisa seguita da un attacco aereo dell’Aviazione Israeliana (IAF) contro il quartier generale centrale di Hezbollah, situato in un bunker sotterraneo sotto un edificio residenziale a Dahiyeh, Beirut.

Nasrallah, che ha guidato Hezbollah per 32 anni, è stato responsabile di numerose attività terroristiche contro Israele e civili in tutto il mondo. Sotto la sua leadership, Hezbollah si è unito ad Hamas nella guerra contro Israele l’8 ottobre 2024 e ha continuato a condurre attacchi contro Israele. Le IDF hanno sottolineato il loro impegno a continuare le operazioni contro individui e organizzazioni coinvolte nel terrorismo”.

Dopo l’uccisione di Nasrallah, il leader supremo dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, è stato trasferito “in un luogo sicuro” all’interno del Paese con misure di sicurezza rafforzate. Lo riferiscono ai media funzionari locali, aggiungendo che l’Iran è in costante contatto con Hezbollah.

“È dovere di tutti i musulmani schierarsi con le proprie capacità al fianco del popolo libanese e del vittorioso Hezbollah e aiutarli ad affrontare questo regime usurpatore, ingiusto e malvagio”, ha detto Khamenei in riferimento a Israele.

Dopo l’attacco israeliano in cui è morto il leader di Hezbollah Hassan Nasrallah, un funzionario iraniano ha dichiarato, alla rete americana Nbc, che Teheran inizierà nei prossimi giorni la registrazione per l’invio di truppe in Libano.

Un volo della compagnia iraniana Qeshm Fars Air proveniente da Teheran – diretto in Libano o in Siria – è tornato indietro nello spazio aereo iracheno dopo che ieri sera Israele ha preso possesso della torre di controllo dell’aeroporto di Beirut. Lo riferiscono i media israeliani.

di Mario Catania