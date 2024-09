Raid israeliani su Beirut, fonti Hezbollah: “Nasrallah non è raggiungibile”

Il leader di Hezbollah Hassan Nasrallah potrebbe essere morto dopo i massicci raid israeliani di ieri sera sul quartier generale centrale di Hezbollah a Beirut. Ne è convinto un funzionario israeliano che dichiara al Jerusalem Post e al Times of Israel: “È difficile credere che Nasrallah sia uscito vivo da un attacco del genere”.

Hezbollah al momento non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale sulla sorte di Nasrallah. Fonti vicine a Hezbollah – come scrive Reuters – riferiscono invece che il leader del gruppo armato libanese Nasrallah “non è raggiungibile” dopo gli attacchi israeliani alla periferia sud di Beirut di ieri.

Una fonte vicina al movimento sciita libanese aveva dichiarato in precedenza che Nasrallah “sta bene”. Come fatto anche dall’agenzia di stampa iraniana Tasnim che spiegava come il leader di Hezbollah fosse “ancora vivo” e si trovasse “in un luogo sicuro”.

I dubbi – e sono molti – sulla sorte di Nasrallah rimangono.

Inoltre, le forze israeliane (Idf) confermano la morte di Muhammad Ali Ismail – responsabile dell’unità missilistica di Hezbollah – e del suo vice Hussein Ahmad Ismail.

