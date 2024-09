Biden: “Accordo vicino, ma Netanyahu non fa abbastanza”

Il presidente, Joe Biden, e la sua vice nonché candidata del Partito Democratico alla Casa Bianca, Kamala Harris, questa mattina incontreranno il team dei negoziatori Usa sugli ostaggi nella Situation Room alla Casa Bianca. La riunione, evidenziano i media americani, si svolge a due giorni dal ritrovamento in un tunnel di Rafah dei corpi di sei ostaggi, tra cui quello del cittadino americano Hersh Goldberg-Polin.

I partecipanti alla riunione nella Situation Room, riferisce la Casa Bianca, discuteranno di come procedere per raggiungere un accordo che porti alla liberazione dei 101 ostaggi ancora nelle mani di Hamas, tra cui sette cittadini americani.

Ieri, intanto, le famiglie dei sette hanno tenuto un incontro virtuale con il consigliere per la Sicurezza nazionale, Jake Sullivan, e l’inviato della Casa Bianca per il Medio Oriente, Brett McGurk. “Sullivan ha detto alle famiglie che i prossimi giorni saranno cruciali per liberare i restanti 101 ostaggi”, hanno affermato le famiglie in una dichiarazione congiunta.

L’accordo finale sugli ostaggi tra Hamas e Israele è “molto vicino”, ma il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, “non sta facendo abbastanza”. Lo ha dichiarato ai giornalisti il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden.