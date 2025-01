New Orleans, tutti i dettagli sull’attentato – IL VIDEO

Il bilancio attuale dell’attentato a New Orleans è di almeno 15 morti. L’uomo alla guida del veicolo è stato identificato come Shamsud-Din Jabbar

New Orleans, Quartieri Francesi, Bourbon Street. Sono le 03:15 del primo gennaio quando nella via del centro un pick-up sfreccia ad altissima velocità falciando la folla. Secondo CBS, il bilancio attuale è di almeno 15 morti e decine di feriti. L’uomo alla guida del veicolo è stato identificato come Shamsud-Din Jabbar, 42 anni, cittadino statunitense di Houston, Texas, sarebbe un ex militare.

Biden ha dichiarato che l’FBI sta indagando sul possibile coinvolgimento di organizzazioni terroristiche. Sul cofano della vettura c’era una bandiera dell’ISIS. Lo stesso Jabbar in un post pubblicato sui social poco prima dell’attentato avrebbe inneggiato al desiderio di uccidere gli infedeli assecondando i fondamenti dell’ISIS. Jabbar ha noleggiato il pick-up il 30 dicembre a Houston per poi dirigersi a New Orleans. Gli investigatori attualmente hanno allargato il campo di indagine, hanno trovato due IED, acronimo di esplosivi improvvisati. Si pensa che qualcuno lo abbia aiutato; anche se al momento nessuno ha rivendicato l’attentato.

L’attentatore avrebbe aggirato le barricate con i mezzi delle forze di polizia all’ingresso della via, salendo sul marciapiede per poi sfrecciare a tutta velocità contro i pedoni. Anne Kirkpatrick, sovrintendente del dipartimento di polizia di New Orleans, ha detto che l’uomo «stava cercando di investire più persone possibile. Avevamo barriere e agenti sul posto, nonostante questo è riuscito a compiere la strage». L’arma utilizzata per sparare era un fucile d’assalto munito di un “dispositivo di soppressione” (silenziatore) e indossava una mimetica militare e un giubbotto antiproiettile. L’uomo alloggiava in un bed & breakfast dentro un edificio nel quale mercoledì scorso si era propagato un incendio.

Il presidente eletto Donald Trump ha commentato l’attacco in un post su TruthS. «I nostri cuori sono con tutte le vittime innocenti e i loro cari, compresi gli agenti coraggiosi del Dipartimento di Polizia di New Orleans». L’attesissima partita dei playoff di football della lega dei college “Sugar Bowl” si sarebbe dovuta giocare mercoledì. Si svolgerà invece giovedì sera per permettere agli agenti di effettuare le operazioni di bonifica e verificare la sicurezza del Superdome. Inoltre, l’Università della Georgia ha dichiarato in un post sui social che uno dei suoi studenti appartenente alla formazione titolare è rimasto “gravemente ferito” nell’attacco. Un altro giocatore di football, ex stella dei campionati universitari, è rimasto ucciso. Era Tiger Bech, aveva 28 anni.

Di Angelo Annese