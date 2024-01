Nuova eruzione vulcanica in Islanda a Grindavík: «Situazione terrificante»

Da questa mattina è in corso una tremenda eruzione nel sistema vulcanico di Svartsengi, nel sud-est dell’Islanda.

Da questa mattina è in corso una tremenda eruzione nel sistema vulcanico di Svartsengi, nel sud-est dell’Islanda. L’ultima eruzione nella penisola era iniziata nel sistema vulcanico di Svartsengi il 18 dicembre provocando l’evacuazione dei 4mila abitanti della città di Grindavik e la chiusura del centro termale geotermico Blue Lagoon, una popolare località turistica. Se in quell’occasione Grindavik venne risparmiata dalla lava, questa volta purtroppo è stata invasa dal fiume incandescente. ”Un grande e grave shock per la popolazione”. Così il sindaco della città, Fannar Jonasson.

Quella in corso ”è la più grave eruzione da quella delle Vestmannaeyjar, quando 50 anni fa è stata evacuata l’intera isola di Heimaey”. Gli abitanti di Grindavik ”stanno vedendo le loro case inghiottite dalla lava, attraverso delle webcam e senza poter far nulla”. Per fortuna ”l’evacuazione della città che era prevista per lunedì è stata anticipata a questa notte e per questo non ci sono vittime. I danni sono solo materiali”. Lo ha spiegato ad Adnkronos lo scrittore Roberto Luigi Pagani, autore di ‘Un Italiano in Islanda’ e della travel guide ‘Iceland’ per il National Geographic.

Il presidente dell’Islanda, Gudni Thorlacius Johannesson, parlerà questa sera alla nazione. Il suo intervento è previsto per le 20 ora locale, le 21 in Italia.

La Ragione è anche su WhatsApp. Entra nel nostro canale per non perderti nulla!