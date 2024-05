Nuova eruzione vulcanica in Islanda

Torna la paura in Islanda. A tre settimane di distanza dall’ultima attività vulcanica, c’è stata nelle scorse ore una nuova eruzione nella penisola di Reykjanes

Torna la paura in Islanda. A tre settimane di distanza dall’ultima attività vulcanica, c’è stata nelle scorse ore una nuova eruzione nella penisola di Reykjanes (nel sud-ovest del Paese).

“Un’eruzione è iniziata vicino a Sundhnúksgígar, a nord di Grindavík. I pennacchi dell’eruzione raggiungono un’altezza di almeno 50 metri”, queste le parole scritte dall’Ufficio meteorologico islandese (IMO) in una nota. ​Si tratta della quinta eruzione in sei mesi, l’ottava in poco più di tre anni.

Secondo quanto riportato dai media islandesi, le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza (il codice rosso).

di Mario Catania

Credits video: livefromiceland.is / Afp / Ansa