Pick-up Tesla esplode davanti al Trump Hotel di Las Vegas – IL VIDEO

Un Tesla Cybertruck è esploso nelle stesse ore in cui a New Orleans un attentatore uccideva 15 persone

Nelle stesse ore in cui a New Orleans un attentatore uccideva 15 persone, a Las Vegas un altro pick-up seminava il panico. Si tratta di un Tesla Cybertruck, il van elettrico della casa automobilistica di Elon Musk. Era parcheggiato davanti al Trump Hotel, di proprietà del presidente eletto Donald Trump, quando è esploso provocando un incendio. Il conducente è morto sul colpo, altre sette persone sono rimaste ferite.

All’interno del vano di carico erano presenti alcuni mortai simili a quelli per i fuochi d’artificio, e dunque non si esclude un’esplosione accidentale. Le autorità, vista la concomitanza con l’evento di New Orleans, seguono anche la pista terroristica. A far sorgere dubbi è sia la location, legata al prossimo presidente, sia l’utilizzo di una vettura Tesla. Elon Musk, infatti, è ormai l’eminenza grigia di Trump, e dunque l’impiego di un pick-up della sua casa automobilistica potrebbe avere valore simbolico.

L’uomo alla guida della Tesla si chiamava Matthew Alan Livelsberger ed era un militare americano. Lo riferiscono fonti della polizia alla Cbs. Livelsberger aveva prestato servizio in Germania, ma al momento dell’incidente era in ferie in Colorado. Un parente ha riferito che la moglie non aveva sue notizie da diversi giorni.